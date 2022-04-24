Офіс президента запропонував Росії три "маріупольські кроки" для порятунку людей на "Азовсталі": перелік

Офіс президента запропонував Росії три "маріупольські кроки" для порятунку людей на "Азовсталі": перелік

Українська сторона пропонує Росії здійснити три "маріупольські кроки".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що російським військам, аби врятувати репутацію, потрібно припинити стріляти над Маріуполем, негайно дати гумкоридор для цивільних людей, а російському керівництву - погодитись на "спецраунд переговорів" для обміну полонених військових.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Великдень-2022. Але просто зараз РФ без зупинки атакує маріупольський "Азовсталь". Місце, де перебувають наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати"?", - написав він у Twitter.

Подоляк запропонував РФ подумати про залишки репутації. Для цього, за його словами, необхідні всього три "маріупольські кроки":

Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.

Негайно дати гумкоридор для цивільних.

Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових

Нагадаємо, у Зеленського знайшли спосіб визволити людей з Маріуполя. Михайло Подоляк пояснив механізм.

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