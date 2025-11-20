Офіційно: Зеленський отримав від США проєкт мирного плану Трампа та готовий його обговорювати

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для активізації дипломатичних зусиль та завершення війни. Офіс Президента підтвердив, що Україна підтримує всі змістовні пропозиції, здатні наблизити справжній мир, і готова до конструктивної роботи з американською стороною.

Про це повідомив Telegram-канал Офісу президента України.

Принципові основи для миру

В Офісі Президента наголосили, що Україна прагне миру від перших секунд російського вторгнення і підтримує будь-які змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжнє закінчення війни.

За підсумками сьогоднішньої зустрічі з представниками США, сторони домовилися працювати над пунктами плану. Президент Зеленський, своєю чергою, «окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу».

В ОП також підтвердили, що Київ із самого початку року підтримував пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття.

«Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття», — йдеться у повідомленні Офісу Президента.

Обговорення плану з Президентом Трампом

У повідомленні ОПУ зазначено, що Україна готова конструктивно працювати з американською стороною та європейськими партнерами, щоб результатом став мир.

Президент Зеленський розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, необхідні для досягнення миру, вже найближчими днями. Це свідчить про високий рівень залученості України до переговорного процесу навколо ініціативи Білого дому.

