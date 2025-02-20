"Огидна зрада": сенатор-демократ розкритикував заяви Трампа про Україну

Президента США Дональда Трампа жорстко розкритикували щодо заяв про Україну. Сенатор-демократ Річард Блюменталь назвав це "огидною зрадою".

Про це Блюменталь сказав у коментарі журналістам, передають "Новини Live".

"В якому світі він живе? Це не лише брехня, а й огидною зрадою країни, яка проливала кров, боролася і вмирала за нашу свободу… Наш президент зневажив правду та жертви хоробрих людей, які боронять нашу свободу. Їхня боротьба — наша. А здача президента — ганебна", — заявив Блюменталь.

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп, можливо, отримує інформацію про російсько-українську війну з джерел, що поширюють російську пропаганду. Він перебуває в інформаційній екосистемі, яка відображає погляди Путіна.

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