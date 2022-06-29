"Огидне видовище": Путін зреагував на насмішки лідерів G7 щодо його голого торсу

Президент Росії Володимир Путін прокоментував слова лідерів країн G7, які напередодні на саміті висміяли диктатора за фото з голим торсом верхи на коні.

Путін сказав, що не знає, як лідери G7 "хотіли роздягнутися" на саміті, але думає, що це було б огидне видовище.

Про це очільник Кремля сказав, відповідаючи на запитання журналістів після Каспійського саміту 29 червня, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Я не знаю, як вони хотіли роздягнутися – до пояса або нижче пояса. Думаю, що було б огидне видовище в будь-якому разі", – сказав російський президент.

Нагадаємо, на саміті "Великої сімки" 26 червня західні лідери пригадали фото Путіна з оголеним торсом, де він позує верхи на коні. Члени G7 іронічно сказали, що для того, аби продемонструвати свою "крутість", їм теж треба сфотографуватись без верхнього одягу.

Невдовзі після цього прем'єр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що Путін є прикладом токсичної маскулінності, і якби РФ очолювала жінка, то війни не було б.

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