Охоплять "Північний потік-2": Німеччина працює над "жорстким пакетом санкцій" проти РФ

Санкції проти Москви ЄС та США запровадять у разі вторгнення до України.

Німеччина працює над "жорстким пакетом санкцій" проти Росії, які будуть включати і газопровід "Північний потік-2", у разі нападу на Україну.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє AFP News Agency.

"Німеччина працює над "жорстким пакетом санкцій" проти Росії, якщо вона вторгнеться до України, що охоплює газопровід "Північний потік-2"", - заявила очільниця німецького МЗС.

#BREAKING Germany working on "strong package of sanctions" for Russia if it invades Ukraine, covering aspects "including Nord Stream 2" pipeline: foreign minister pic.twitter.com/AFLhGn2Y7j — AFP News Agency (@AFP) January 27, 2022

Варто зазначити, що напередодні Bloomberg, посилаючись на джерела та документи, писав, що Німеччина виступила проти запровадження санкцій для енергетичного сектору Росії, які у разі нападу на Україну планує вести Євросоюз. Йдеться про те, що у разі запровадження санкцій проти РФ до них не потраплять ті російські банки, які пов'язані з енергетикою. Водночас джерела повідомляли, що цей "виняток" (ред. - не вводити санкції для енергетики) не запобігатиме можливим заходам проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, що раніше аналогічну заяву зробила Австрія. Країна підтримує санкції проти Росії, які у разі нападу на Україну планує вести Євросоюз, проте виступає за те, аби ці обмеження не стосувалися газового сектора.

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