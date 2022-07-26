"Охороняє його диявол": відомий екстрасенс спрогнозував, коли помре Путін

Відомий в Україні екстрасенс Макс Гордєєв зробив прогноз за допомогою карт таро щодо смерті російського президента Володимира Путіна. За словами екстрасенса, очільник Кремля помре, проте не варто чекати, що це станеться найближчим часом.

Гордєєв пояснив це тим, що Путіна охороняє диявол, якого перемогти не може навіть рак.

Про це експерт розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

"Знову диявол на нього випадає. Ну, ось що я можу зробити?.. Охороняє його диявол, хоче, щоб він поки був. Але друзі, знаєте, що я вам скажу, ви все так хочете, щоб цей Путін здох, він здохне. Але ось у чому проблема: а хто прийде на його місце. Може бути ще гіршим", – сказав екстрасенс.

Також читайте В українській розвідці натякнули, що до Ірану літав двійник Путіна

Він також заперечив чутки про те, що в російського диктатора є двійник.

"Він один і ми бачимо зміни тільки тому, що коли людина одержима дияволом, вона змінюється енергетично. Тоді людина змінюється і зовні. Демон поки тримає її. Тому що в неї по всьому тілу рак і ніяка людина не прожила б стільки при такому діагнозі", – запевнив Гордєєв.

Нагадаємо, раніше мольфарка Магдалена Мочіовскі розповіла, що Путін може втратити не лише свою посаду, але й життя вже найближчим часом. На президента РФ працює ціла армія екстрасенсів.

Олександр Мусієнко: ситуація на гарячому сході та півдні, небезпека від Білорусі

Читайте також: