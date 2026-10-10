"Огидно": Джонсон різко відреагував на рішення Трампа щодо російського пального

Борис Джонсон / © Associated Press

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Спроби звинуватити Україну у зростанні світових цін на енергоносії є безпідставними, а пом’якшення санкцій проти російського енергетичного сектору — помилковий крок.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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«Огидно, що США зараз знімають санкції з російського пального, і абсолютно безглуздо звинувачувати Україну в стрибку цін, який очевидно розпочався із закриття Ормузької протоки», — заявив Джонсон.

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Колишній очільник британського уряду наголосив, що єдиний правильний шлях до стабілізації енергетичного ринку полягає у підтримці українського суверенітету.

«Якщо ми хочемо повернути російські нафту й газ на світовий ринок, тоді давайте завершимо цю війну — з вільною, суверенною та незалежною Україною», — заявив Борис Джонсон.

Допис Бориса Джонсона

Угода Трампа та Путіна щодо дизеля РФ — останні новини

Нагадаємо, президент США повідомив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.

За даними Axios, Вашингтон пов’язав рішення про експорт російського палива із відмовою України припинити удари по НПЗ.

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Також Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.

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