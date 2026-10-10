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"Огидно": Джонсон різко відреагував на рішення Трампа щодо російського пального
Джонсон назвав помилку Трампа щодо Росії та пояснив, як знизити ціни на енергоносії.
Спроби звинуватити Україну у зростанні світових цін на енергоносії є безпідставними, а пом’якшення санкцій проти російського енергетичного сектору — помилковий крок.
Про це заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
«Огидно, що США зараз знімають санкції з російського пального, і абсолютно безглуздо звинувачувати Україну в стрибку цін, який очевидно розпочався із закриття Ормузької протоки», — заявив Джонсон.
Колишній очільник британського уряду наголосив, що єдиний правильний шлях до стабілізації енергетичного ринку полягає у підтримці українського суверенітету.
«Якщо ми хочемо повернути російські нафту й газ на світовий ринок, тоді давайте завершимо цю війну — з вільною, суверенною та незалежною Україною», — заявив Борис Джонсон.
Угода Трампа та Путіна щодо дизеля РФ — останні новини
Нагадаємо, президент США повідомив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.
За даними Axios, Вашингтон пов’язав рішення про експорт російського палива із відмовою України припинити удари по НПЗ.
Також Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.