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Окопи в тилу ворога та петиція про перейменування Росії: головні новини ночі 11 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4764
Час на прочитання
1 хв
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Окопи в тилу ворога та петиція про перейменування Росії: головні новини ночі 11 березня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 11 березня 2023 року: 

  • Екзистенціальна війна: ISW розповів, чому російські військові будують оборонні лінії у глибокому тилу Читати далі –>
  • "Санаторії" та "бази відпочинку": російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до РФ - ISW Читати далі –>
  • Зеленському петицією запропонували змінити назву Росії на Московію: що відповів президент Читати далі –>
  • Путін може відвідати саміт G-20 в Індії - ЗМІ Читати далі –>
  • РФ планує нові протести в Молдові, аби повалити владу - США Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4764
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