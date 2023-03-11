Окопи в тилу ворога та петиція про перейменування Росії: головні новини ночі 11 березня 2023 року

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Головні новини ночі 11 березня 2023 року:
- Екзистенціальна війна: ISW розповів, чому російські військові будують оборонні лінії у глибокому тилу Читати далі –>
- "Санаторії" та "бази відпочинку": російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до РФ - ISW Читати далі –>
- Зеленському петицією запропонували змінити назву Росії на Московію: що відповів президент Читати далі –>
- Путін може відвідати саміт G-20 в Індії - ЗМІ Читати далі –>
- РФ планує нові протести в Молдові, аби повалити владу - США Читати далі –>
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