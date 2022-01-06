Окрім майна Порошенка, суд арештував активи і рахунки телеканалів - "Євросолідарність"

У партії кажуть, що ці канали не належать колишньому президентові.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно п’ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" народного депутата Петра Порошенка у справі про державну зраду. Окрім майна суд арештував активи і рахунки “Прямого” та “5 каналу”.

Про це заявили у партії "Європейська солідарність".

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У партії наголосили, що від листопада 2021 року ці канали не належать Порошенку.

Раніше стало відомо, що джерела у команді Порошенка розповіли, що арештовано всі земельні ділянки, які належать колишньому президенту, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов‘язані, все нерухоме майно, зокрема, будинок у Козині, арештовано також банківські рахунки та корпоративні частки.

Повідомляється, що у Порошенка наразі є можливість подати на апеляцію, однак оприлюднення повного тексту ухвали суду перенесли аж на 14 січня.

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Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

Незадовго до Нового року, 29 грудня, Печерський районний суд міста Києва розглянув заяву прокурора, якою той просив повернути на доопрацювання клопотання щодо тримання під вартою підозрюваного у державній зраді п'ятого президента Петра Порошенка.

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