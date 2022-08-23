Окупація Криму – це первородний гріх війни Росії проти України – голова МЗС Австрії

Окупація Криму – лише верхівка айсберга агресивних планів Росії щодо України. Саме захоплення півострова стало первородним гріхом війни РФ проти України.

Росія вже шість місяців намагається змінити кордони, використовуючи танки і ракети.

Про це міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив під час виступу на другому саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Окупація Криму – це первородний гріх війни Росії проти України. І це лежить в основі відмови Москви від верховенства права до миру", – сказав дипломат.

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Він продовжив, що РФ порушує міжнародне право і світовий порядок безпеки. Задля цього Москва використовує як зброю енергетичні та продовольчі постачання, штовхаючи мільйони людей у бідність і голод.

"Рік тому на першому саміті Кримської платформи я назвав окупацію Криму найбільш хвилюючою спробою в сучасній історії змінити кордони в Європі. У той час ми ще не розуміли, що це була лише верхівка айсберга деструктивних і агресивних планів Росії щодо України", – зауважив Шалленберг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертатиме Крим будь-яким шляхом, яким вирішить.

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