"Окупація тимчасова, вона штучна": Зеленський звернувся до українців

Президент наголосив, що жителі окупованих міст - це сміливі люди.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці сміливо чинять опір у боротьбі з російськими окупантами. Він пояснив, що окупація є штучною та тимчасовою.

Про це президент сказав 5 березня під час свого відеозвернення.

"Люди щоденно виганяють окупантів своєю рішучістю, єдністю. Площа Свободи у Херсоні - це вся Україна. Вулиці Конотопу, де місцеві кричать на окупантів, що це - Україна. Україна, яку ми знаємо, любимо, захищаємо та не віддамо жодному ворогу. Це - особливий героїзм протестувати, коли твоє місто окуповане. І хай тимчасово. Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами. А ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР, а ти не відходиш. Саме тому - окупація тимчасова. Вона штучна. Наші люди, наші українці не відступають, не здаються. Вони кричать окупантам: "йди додому, як російський корабель", - сказав президент.