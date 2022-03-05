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"Окупація тимчасова, вона штучна": Зеленський звернувся до українців

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"Окупація тимчасова, вона штучна": Зеленський звернувся до українців

Сайт президента України

Президент наголосив, що жителі окупованих міст - це сміливі люди.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці сміливо чинять опір у боротьбі з російськими окупантами. Він пояснив, що окупація є штучною та тимчасовою. 

Про це президент сказав 5 березня під час свого відеозвернення. 

"Люди щоденно виганяють окупантів своєю рішучістю, єдністю. Площа Свободи у Херсоні - це вся Україна. Вулиці Конотопу, де місцеві кричать на окупантів, що це - Україна. Україна, яку ми знаємо, любимо, захищаємо та не віддамо жодному ворогу. Це - особливий героїзм протестувати, коли твоє місто окуповане. І хай тимчасово. Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами. А ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР, а ти не відходиш. Саме тому - окупація тимчасова. Вона штучна. Наші люди, наші українці не відступають, не здаються. Вони кричать окупантам: "йди додому, як російський корабель", - сказав президент. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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