Окупант пригрозив Кремлю повстанням і звернувся до Путіна: Пєсков відреагував

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський блогер із Воронезької області Олександр Лунін, який брав участь у так званій «сво» — тобто у війні в Україні, опублікував відеозвернення до «фюрера» Володимира Путіна.

Відео з’явилося на сторінці Instagram окупанта.

У ньому він різко розкритикував ситуацію в російській армії та навіть пригрозив, що військові можуть спрямувати зброю проти Кремля.

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Лунін поскаржився, що сотні тисяч загарбників путінського війська нібито утримують у так званих «зінданах» — ямах, куди командири кидають підлеглих як покарання. Крім того, він обурився, що солдатів катують за відмову виконувати «самогубні накази» або за небажання віддавати гроші командирам. Після цього, зі слів блогера, їх можуть «обнулити», використовуючи цей термін як натяк на вбивство.

Блогер заявив, що Путін повинен особисто зустрітися з ним і вислухати розповідь про ситуацію в армії. В іншому разі, пригрозив він, начебто на Росію чекатимуть серйозні наслідки.

«Якщо найближчим часом я не приїду до Кремля і не виступлю у прямому ефірі поряд з вами, армія розгорне свою зброю проти Кремля. Я передаю тільки повідомлення», — заявив російський окупант.

Зауважимо, за даними видання «Медуза», Олександр Лунін служив у складі 150-ї мотострілецької дивізії та отримав поранення.

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Реакція Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на звернення Луніна. Мовляв, чув про відео, що з’явилося у Мережі, але нібито “ не ознайомився з ним”.

"Нам сказали, що є таке звернення, але поки що не встигли з ним ознайомитися. Тому я не став би нічого говорити. Судячи з ваших слів, якісь досить дивні формулювання, потрібно ознайомитися спочатку", — висловився речник “фюрера”.

Нагадаємо, у РФ почався бунт через удари ЗСУ по Москві та інших регіонах країни-агрессорки. Зокрема, невдоволення висловили путінські пропагандисти - такі як Ольга Скабєєва, Володимир Соловйов, Армен Гаспарян. Зокрема, прихильниця Кремля назвала “безумством” і “неможливим” те, що Україна здійснює атаки на відстані 1600 км від лінії фронту.

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