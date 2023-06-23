Окупанти можуть відправити до табору та депортувати маріупольців без російського паспорта

На території так званої "ДНР" планують організувати пункти тимчасового утримування для осіб з іноземним громадянством або осіб без громадянства.

Відповідний указ підписав ватажок "ДНР" Деніс Пушилін.

Про це у соціальних мережах інформує Маріупольська міська рада з посиланням на відповідний документ.

По суті російські окупанти створюють фільтраційні табори, щоб насильно паспортизувати українців. Тих, хто відмовлятиметься отримувати російський паспорт - тепер зможуть помістити до табору та насильно депортувати. Їм байдуже, що люди живуть в себе дома.

«Можна припустити, що таке рішення було прийнято через те, що люди просто не хочуть отримувати російські паспорти. Усі спроби окупантів давити на них через адмінресурс не дали бажаного результату. Тож тепер переходять до радикальних дій», - йдеться у повідомленні.

Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі: деталі

Стало відомо, як загарбники хочуть використати порт Маріуполя. Зокрема, наявність Маріупольського та Бердянського напрямів вони вирішили залучити порт для поставляння БК на лінію Волноваха / Вугледар.

До того ж Маріуполю загрожує епідемія холери. В окупованому Маріуполі у будинках, які вціліли, протікає каналізація. Водоканал не діє, бо співробітникам окупанти не виплачують зарплату.

Також окупанти втікають з Маріуполя та вантажівками вивозять вкрадене українське зерно.

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