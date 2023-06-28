Окупанти на Запоріжжі планують вивезти 300 дітей “на відпочинок” дітей до Чувашії

Про це пише Центр національного спротиву.

Близько 300 дітей мають бути вивезені до Чуваської Республіки, але, як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні, який ще восени минулого року ввів на ТОТ міжнародний злочинець Володимир Путін.

При цьому російська сторона заблокувала виїзд до України. Тим самим дітей використовують як заручників аби змусити виїхати їх батьків за ними.

Нагадаємо, що політика викрадення дітей для подальшої їх асиміляції є ознакою геноциду нації, адже направлена на знищення самоідентифікації нації.

Відтак усі, хто допомагає або сприяє вивезенню дітей нестимуть покарання саме за злочини проти людяності.

Нагадаємо, росіяни на окупованих українських землях відмовляються лікувати дітей, чиї батьки не мають російського паспорта або не підтримують Росію.

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