Окупанти намагаються висадити десант з повітря у Василькові: йдуть бої

Окупанти намагаються висадити десант з повітря у Василькові: йдуть бої

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків.

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.