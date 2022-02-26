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Окупанти намагаються висадити десант з повітря у Василькові: йдуть бої

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Наразі тривають важкі бої у місті Васильків.

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook. 

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