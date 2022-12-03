Окупанти намагаються вкрасти в українців Сковороду - Зеленський

Днями українці відзначають 300 років від народження Григорія Сковороди – філософа, який навчав щастя й пізнання себе, пошуку справді свого у цьому світі.

Про це у щоденному зверненні повідомив глава української держави Володимир Зеленський.

Він розповів, що відвідав Переяслав Київської області. Місця, де жив і навчав Сковорода.

"Було б смішно, якби не було гірко, що окупанти намагаються вкрасти в України й цього українця. Щось там розказують, ніби й Сковорода – їхній. Але ж ми знаємо, що їм його не спіймати. Як ніколи не спіймати, не зупинити, не зламати й не полонити Україну. Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки. І дуже потужно підтримують", - зауважив він у зверненні.

Президент переконаний, що це - ще не все.

"Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятися на пів шляху. Слава всім, хто воює й працює заради нашої держави! Я дякую всім, хто захищає й допомагає нашим людям! Слава Україні!", - резюмував він.

Знищення музею Сковороди

6 травня 2022 року російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди. Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм отримав поранення. Приміщення фактично знищене. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили раніше в безпечне місце.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що проти України воює армія, яка завдає ракетних ударів по музеях.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що Сковородинівка розташована віддалено від інших селищ та об'єктів інфраструктури. Тому окупанти ціленаправлено били по музею Григорія Сковороди.

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