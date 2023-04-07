Окупанти не можуть вирішити проблему дефіциту з лікарями на тимчасово окупованих територіях

Ворог продовжує переобладнувати цивільні лікарні під потреби окупаційних військ, але немає достатньої кількості лікарів.

Одним зі шляхів вирішення за задумом Москви є нові правила ординатури на тимчасово окупованих територіях, де від лікарів не вимагають відомості про акредитацію та підтвердження про отримання іноземної освіти.

Про це пише Центр національного спротиву.

При цьому, попри дефіцит лікарів, напередодні ще кілька цивільних лікарень на Сході України віддали на потреби терористичної організації ПВК “Вагнер”.

Нагадаємо, раніше окупанти оголосили про плани завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 гастролерів, з яких 125 лікарів й 125 медсестер.

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Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Херсонську область керованими авіабомбами. Три удари ворожої авіації зафіксовано у Бериславі, два – у Новобериславі та один – у Козацькому.

Також росіяни з танків обстріляли селище на Донеччині: є жертви. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого та 2 поранених місцевих мешканців.

До того ж росіяни на Запоріжжі за день цинічно зруйнували кілька навчальних закладів.

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