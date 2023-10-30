Окупанти передали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне під контроль Татарстану

Делегація з республіки Татарстан на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним здійснила незаконний візит на ТОТ Луганської області.

Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ.

А все тому, що Кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого суб’єкта — республіку Татарстан.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Офіційно делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати “відновлення інфраструктури” та ініціювання будівельних проєктів у регіоні. Також для робітників, які прибувають з цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупантами було визнане як “безгосподарне”.

Разом з тим Татарстан курує програму, за якою має перевиховати місцеву молодь та зробити з них сучасних “яничар”. Так лише протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору “Заречье”, разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводився фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор - ред.). Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою.

В межах цієї політики Татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою “готов к труду и обороне (ГТО)” – осучасненою російською формою спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як Юнармия чи молодіжний актив путінської партії “Єдіная росія”.

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Центр національного спротиву нагадує, що раніше контроль над тимчасово окупованим Донецьком кремль передав угрупованню чеченського диктатора Рамзана Кадирова.

«Закликаємо громадян на ТОТ завчасно повідомляти про схожі заходи, щоб українське підпілля могло організувати ефектну зустріч для цих невельмишанованих осіб. Усі російські посадовці та колаборанти, які їм сприяють у здійсненні насилля над цивільним населенням на ТОТ є легітимними цілями для ліквідації Рухом опору», - йдеться у повідомленні.

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