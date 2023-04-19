Окупанти почали проводити "паспортизацію" пенсіонерів на Донбасі

Окупанти провалюють визначені темпи паспортизації й вдаються до нових методів примусу.
Так, на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити “паспортизацію” за місцем проживання пенсіонерів.
Про це пише сайт Національного спротиву.
Фактично це є елементом тиску на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації. Для обходу пенсіонерів з Росії прибуло 300 “волонтерів”, які утворили “мобільні групи”.
Також на Донеччині облаштовані пункти видачі паспортів при лікарнях, адже без паспорта ворога людям відмовляють у медичному обслуговуванні. Таким чином окупанти порушують Женевську конвенцію.
Центр національного спротиву радить мешканцям ТОТ саботувати отримання паспорта: оформлювати заявки на паспорт, але не приходити за його видачею. При заяві вказувати невірні дані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни збираються примусово евакуювати населення на Запоріжжі й Херсонщині.
Крім того, ми раніше інформували, що російські агресори завдали ударів по території Херсонської області керованими авіабомбами.
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