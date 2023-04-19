Окупанти почали проводити "паспортизацію" пенсіонерів на Донбасі

Так, на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити “паспортизацію” за місцем проживання пенсіонерів.

Про це пише сайт Національного спротиву.

Фактично це є елементом тиску на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації. Для обходу пенсіонерів з Росії прибуло 300 “волонтерів”, які утворили “мобільні групи”.

Також на Донеччині облаштовані пункти видачі паспортів при лікарнях, адже без паспорта ворога людям відмовляють у медичному обслуговуванні. Таким чином окупанти порушують Женевську конвенцію.

Центр національного спротиву радить мешканцям ТОТ саботувати отримання паспорта: оформлювати заявки на паспорт, але не приходити за його видачею. При заяві вказувати невірні дані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни збираються примусово евакуювати населення на Запоріжжі й Херсонщині.

Крім того, ми раніше інформували, що російські агресори завдали ударів по території Херсонської області керованими авіабомбами.

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