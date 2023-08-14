Окупанти погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не візьмуть паспорти РФ

Окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт Росії.

Про це пише Центр національного спротиву.

Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу.

Паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем, адже у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах. Відтак окупанти поспішають з видачею своєї макулатури.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованій частині Луганської області у Сватівському районі загарбники повісили цивільного чоловіка за чітку проукраїнську позицію.

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