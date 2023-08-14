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Окупанти погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не візьмуть паспорти РФ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Окупанти погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не візьмуть паспорти РФ

На окупованих територіях змушують брати паспорт РФ / Фото: unian.net

Окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт Росії.

Про це пише Центр національного спротиву.

Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу.

Паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем, адже у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах. Відтак окупанти поспішають з видачею своєї макулатури.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованій частині Луганської області у Сватівському районі загарбники повісили цивільного чоловіка за чітку проукраїнську позицію

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Дата публікації
Перегляди
105
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