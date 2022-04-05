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Окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому - Зеленський

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Окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому - Зеленський

Сайт президента України

Безумовно, за це буде відповідальність для окупантів.

У Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою.

Про це під час звернення вночі проти 5 квітня заявив президент України Володимир Зеленський. 

"У селах звільнених районів Київської, Чернігівської, Сумської областей України окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому. Безумовно, за це буде відповідальність для окупантів. Ми робимо все можливе, щоб встановити всіх російських військових, причетних до злочинів", - сказав він. 

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти Буча, Ірпінь та Стоянка, що біля Києва. В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців. Вони грабували оселі мирних жителів, а самих людей викрадали, катували, знущалися, вбивали. Населені пункти зазнали значних руйнувань від артилерійських обстрілів та авіударів.

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