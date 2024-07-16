Окупанти відправили на захоплені території нових священників

Вони будуть агітувати російських солдатів повертатись на передову.
Ворог прислав нову партію священників російської церкви на тимчасово окуповані території.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Священників на службі в ФСБ прислали опікуватись шпиталями й надавати “підтримку” пораненим окупантам. По факту вони будуть агітувати російських солдатів повертатись на передову.
Також гастролери будуть проводити службу у церквах для місцевих, де будуть проводити агітацію підтримки війни й перекладати відповідальність за неї на жертву – Україну.
Раніше митрополит Епіфаній розповів, що на окупованій території України ПЦУ стала підпільною церквою.
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