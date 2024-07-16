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Окупанти відправили на захоплені території нових священників

Окупанти відправили на захоплені території нових священників

Також гастролери будуть проводити службу у церквах для місцевих. / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Вони будуть агітувати російських солдатів повертатись на передову.

Ворог прислав нову партію священників російської церкви на тимчасово окуповані території.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Священників на службі в ФСБ прислали опікуватись шпиталями й надавати “підтримку” пораненим окупантам. По факту вони будуть агітувати російських солдатів повертатись на передову.

Також гастролери будуть проводити службу у церквах для місцевих, де будуть проводити агітацію підтримки війни й перекладати відповідальність за неї на жертву – Україну.

Раніше митрополит Епіфаній розповів, що на окупованій території України ПЦУ стала підпільною церквою.

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