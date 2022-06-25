Окупанти влаштували ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює – Зеленський

Окупанти влаштували ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній обстріл Росією різних областей України є показухою, яка стратегічно для РФ нічого не змінює. Він також пояснив, що зараз такий етап війни, коли складно морально.

Зеленський запевнив, що кожна випущена Росією ракета – "це аргумент у наших переговорах з партнерами".

Про це він сказав у відеозверненні ввечері 25 червня.

"45 російських ракет за ніч і ранок однієї сьогоднішньої доби. Житомирська область, Львівщина, Чернігівщина, Миколаїв. Надвечір – ще ракети. Різні типи, різні райони запуску... Але всі вони були запущені з однією метою – показати, що нібито Росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдасться", – заявив президент.

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"Сьогодні почався п'ятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої держави, а змушені на пʼятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює", – зауважив глава держави.

"Це такий етап війни – складний морально, емоційно. Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат і зусиль буде, перш ніж ми побачимо, що перемога вже на нашому горизонті", – пояснив президент.

Саме тому, додав він, Росії потрібні ракетні удари по містах всієї держави.

"Артилерією і мінометами по прикордонних районах нашої держави, по прикордонних районах Сумської, Чернігівської області, по Харкову, по Дніпропетровщині. Це не просто руйнація нашої інфраструктури. Це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців. І кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами", – наголосив Зеленський.

"На які взагалі ракети хтось там у Росії може сподіватися? Яка артилерія, які міни можуть допомогти окупантам, якщо їм протистоїть реально масовий і народний спротив?" – додав глава держави.

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Він запевнив, що Україна поверне Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ та решту своїх міст.

"Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Маріуполь, і всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українськими. Будуть завдяки нашим героям, завдяки кожному й кожній, хто не втомлюється, хто не піддається емоційним зривам, хто бореться і хто знає, що перемога – попереду. Перемога наша і тільки наша", – резюмував президент.

Ракетна показуха, а ми дотиснемо - звернення Зеленського за 25 червня

Нагадаємо, ввечері російські окупанти ракетами обстріляли місто Сарни у Рівненській області. Влучили в СТО з мийкою та в ще один комплекс, де ремонтували автомобілі. На місці трагедії знайшли тіла трьох загиблих, під завалами ще можуть бути люди.

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