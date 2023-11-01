Окупанти з Ялти припхалися з візитом до Стамбула: МЗС вимагає від Туреччини пояснення

МЗС України вимагає від Туреччини пояснення про візит до Стамбула представників окупаційної "влади" з Ялти.

МЗС України запросило офіційні пояснення від Туреччини через участь представників російських окупантів з Ялти в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад у Стамбулі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Відомо, що російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул", – йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, МЗС сприймає цю ситуацію "із надзвичайною серйозністю" і вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації.

МЗС нагадує, що відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів — частина території України, тимчасово окупована Росією.

"Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями.

Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому", — підсумував Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що Україна направила Польщі ноту щодо блокування кордону.

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