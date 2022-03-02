Окупанти залучили понад 80% своєї бойової потужності, яка раніше зосереджувалася вздовж українського кордону - Пентагон

Окупанти залучили понад 80% своєї бойової потужності, яка раніше зосереджувалася вздовж українського кордону - Пентагон

Оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.

Росія вже ввела на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який зосереджувався раніше вздовж українського кордону. Окупанти готуються до наступу на Київ й оточення Харкова.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, - пише Укрінформ.

"Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) залучили більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні", - зауважив військовий представник США.

Оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.

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"Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі", - зауважив представник Пентагону.

Водночас за його словами, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати з цією метою термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси. Щоправда, підтвердити наявність самої термобаричної зброї на них США поки не можуть.