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Окупанти залучили понад 80% своєї бойової потужності, яка раніше зосереджувалася вздовж українського кордону - Пентагон

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Окупанти залучили понад 80% своєї бойової потужності, яка раніше зосереджувалася вздовж українського кордону - Пентагон

pixabay.com

Оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.

Росія вже ввела на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який зосереджувався раніше вздовж українського кордону. Окупанти готуються до наступу на Київ й оточення Харкова.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, - пише Укрінформ.

"Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) залучили більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні", - зауважив військовий представник США.

Оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.

"Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі", - зауважив представник Пентагону.

Водночас за його словами, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати з цією метою термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси. Щоправда, підтвердити наявність самої термобаричної зброї на них США поки не можуть.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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