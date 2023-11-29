Окупанти змушують українських дітей писати листи російським військовим

Російська пропаганда спотворює розум й не має меж етичності.
Тому росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях для прославлення війни.
Про це інформує Центр національного спротиву.
24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ з метою знищення української держави та нації. Тепер на ТОТ ворог намагається реалізувати свій початковий задум.
На захоплених землях в початкових класах шкіл проводиться акція “лист солдату”. В межах неї пропагандисти цинічно змушують українських дітей під диктування “вчителя” писати листи окупантам.
"Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до промивки мізків українським дітям понесе відповідальність", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники продовжують незаконну депортацію українських дітей в Росію з окупованих територій України.
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