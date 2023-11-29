Окупанти змушують українських дітей писати листи російським військовим

Тому росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях для прославлення війни.

Про це інформує Центр національного спротиву.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ з метою знищення української держави та нації. Тепер на ТОТ ворог намагається реалізувати свій початковий задум.

На захоплених землях в початкових класах шкіл проводиться акція “лист солдату”. В межах неї пропагандисти цинічно змушують українських дітей під диктування “вчителя” писати листи окупантам.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до промивки мізків українським дітям понесе відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують незаконну депортацію українських дітей в Росію з окупованих територій України.

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