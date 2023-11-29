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Окупанти змушують українських дітей писати листи російським військовим

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Окупанти змушують українських дітей писати листи російським військовим

Пропагандисти цинічно змушують українських дітей під диктування “вчителя” писати листи окупантам / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Російська пропаганда спотворює розум й не має меж етичності.

Тому росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях для прославлення війни. 

Про це інформує Центр національного спротиву. 

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ з метою знищення української держави та нації. Тепер на ТОТ ворог намагається реалізувати свій початковий задум.

На захоплених землях в початкових класах шкіл проводиться акція “лист солдату”. В межах неї пропагандисти цинічно змушують українських дітей під диктування “вчителя” писати листи окупантам.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до промивки мізків українським дітям понесе відповідальність", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські загарбники продовжують незаконну депортацію українських дітей в Росію з окупованих територій України.

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Дата публікації
Перегляди
42
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