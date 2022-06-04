"Окупанти знають, який об'єкт обстрілюють": Зеленський звернувся до ООН та ЮНЕСКО через удар по Святогірській лаврі

"Окупанти знають, який об'єкт обстрілюють": Зеленський звернувся до ООН та ЮНЕСКО через удар по Святогірській лаврі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти завдали удару по Святогірській лаврі, знаючи, що там немає військових об’єктів та укриваються від бойових дій сотні мирян.

Зеленський наголосив, що Україна очікує на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО.

Про це глава держави написав у Мережі 4 червня.

​​"Знищений Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія", – йдеться у повідомленні президента.

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Він також нагадав, що 1 червня російські снаряди розірвалися просто в келіях ченців лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – важко поранені. Сам Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.

"Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни", – зазначив Зеленський.

Президент пригадав, що 31 травня Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації. Адже жодна інша держава не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни.

"Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 4 червня в УПЦ МП повідомили про російську атаку на Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

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