Олександр Дубовой запропонував створити новий Східно-Європейський Союз

На думку політика та бізнесмена Олександра Дубового, новий союз Східно – Європейських країн для України зараз буде важливіше за довгий вступ до НАТО та ЄС.

Він відзначив, що Вільнюський саміт матиме великий вплив як на найближче майбутнє, так і на подальшу перспективу, але це довгий шлях. У той час як Україна має швидко крокувати до забезпечення власної безпеки в умовах війни.

«Рішенням може бути укладання взаємних договорів по забезпеченню безпеки та взаємодопомоги з країнами Балтії, Польщою та, можливо, Великою Британією, а в перспективі – й створення нового Східно-Європейського союзу, який не буде замішаний на зв'язках із Росією, на відміну від старої Європи», - зазначив Олександр Дубовой у своїй статті для видання «Цензор».

На думку політика альтернативою може бути пошук підтримки великих держав. «Україні необхідні повноцінні юридичні гарантії безпеки, насамперед, з боку США, як найсильнішого політичного та ресурсного союзника України, а також Великої Британії і Польщі», - пише Олександр Дубовой.

Він також підкреслив, що головний вектор для нашої країни залишається незмінним – це повноправне членство в ЄС і НАТО. Але створення таких союзів може стати частиною шляху до членства.