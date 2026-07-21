Олександр Сирський більше не Головнокомандувач ЗСУ

Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Головком ЗСУ Олександр Сирський більше не Головнокомандувач Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що після посилення протестів в Україні з вимогою відставки Сирського президент України Володимир Зеленський розглядав можливість знайти йому заміну.

За даними ЗМІ, президент почав розглядати можливість звільнення головнокомандувача лише після того, як протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова переросли в протест проти Сирського й вимоги його звільнення.

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Напередодні на тлі масових протестів по всій Україні із вимогою звільнити головнокомандувача Олександра Сирського на його захист виступили командувачі Військово-морських і Десантно-штурмових військ.

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