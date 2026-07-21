ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Олександр Сирський більше не Головнокомандувач ЗСУ

Головком залишив посаду на тлі протестів, що охопили країну.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Головком ЗСУ Олександр Сирський більше не Головнокомандувач Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що після посилення протестів в Україні з вимогою відставки Сирського президент України Володимир Зеленський розглядав можливість знайти йому заміну.

За даними ЗМІ, президент почав розглядати можливість звільнення головнокомандувача лише після того, як протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова переросли в протест проти Сирського й вимоги його звільнення.

Напередодні на тлі масових протестів по всій Україні із вимогою звільнити головнокомандувача Олександра Сирського на його захист виступили командувачі Військово-морських і Десантно-штурмових військ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie