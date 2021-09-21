"Олексій часто йде на свідомі провокації": в ОП прокоментували заяви Арестовича

"Олексій часто йде на свідомі провокації": в ОП прокоментували заяви Арестовича

Подоляк назвав радника ТКГ "позитивним персонажем".

В Офісі президента вважають, що радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович своїми заявами "лікує українське суспільство".

Таку думку Главком вислови радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

"Якщо ми не можемо говорити про те, що дійсно болить, то хвороби тільки прогресують. Так, Олексій часто йде на свідомі провокації, витягує на себе негатив, а потім спокійно, виважено, тонко працює з цим. Парадоксальну, напевно, річ скажу, але, вважаю, що саме Арестович лікує наше суспільство від традиційних медійних істерик, надаючи йому можливість проговорити непрості речі як у кабінеті психотерапевта", - пояснив Подоляк.

Він назвав Арестовича "позитивним персонажем".

Як повідомлялося раніше, Олексій Арестович заявив, що Україну потрібно перейменувати в Русь-Україну, щоб забрати у Росії право на історію і спадщину Київської Русі.

Своєю чергою, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував ідею радника керівника Офісу президента. За словами голови парламенту, Україна сьогодні дійсно потрібні зміни, реформи, але їй точно не потрібна зміна назви.

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