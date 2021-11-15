Олена Шуляк офіційно стала головою партії "Слуга Народу" замість Корнієнка

Вона була єдиною кандидатдурою на цю посаду.

Під час сьогоднішнього з'їзду 15 листопада партії "Слуга Народу" обрали нову очільницю політсили. Нею стала Олена Шуляк.

Про це повідомляє речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду.

Нагадаємо, 8 листопада перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження голови партії "Слуга народу". Таке рішення він пояснив бажанням глибше зосередитися. Він запропонував на цю посаду Олену Шуляк.

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