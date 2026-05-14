ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

Омелян з Лондона відповів на підозру ДБР: "мене пеленгували перед ударом КАБів"

Ексміністр Омелян з Лондона відреагував на підозру ДБР в ухиленні від служби.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Володимир Омелян

Володимир Омелян / © Facebook/Володимир Омелян

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував підозру від ДБР в ухиленні від військової служби.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Омелян запевнив, що добровільно вступив до лав ЗСУ 24 лютого 2022 року.

«Посад не просив, про нагороди і звання не домовлявся, в наряди заступав, на передку на бойових був не раз», — стверджує ексміністр.

Омелян каже, що припинив військову службу через важку травму, яку він дістав під час виконання бойового завдання. У серпні 2024 року Омелян нібито зазнав поранення внаслідок авіаудару РФ.

«…саме 24 серпня 2024 на позицію мого батальйону, де я перебував, прилетять 2 російські КАБи. Цікаво, що декілька днів перед ударом на мій мобільний постійно надходили дзвінки з київського номера. Абонент не відповідав, пеленгували моє місцеперебування. Коли я отямився після вибуху, з 15 осколками по тілу і перебитою ногою, перше, що подумав: хтось дуже любить нумерологію і не любить мене», — натякає політик.

Навесні 2025 року він звільнився з лав ЗСУ «у звʼязку з отриманими травмами».

Наразі Володимир Омелян визнав, що перебуває у Лондоні.

Зазначимо, що паблік Bankova Mail писав про те, що Омелян перебуває у Британії ще в липні 2025 року.

Нагадаємо, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після обрання запобіжного заходу — арешту з правом застави — залишається в СІЗО.

У залі суду Андрій Єрмак заявив, що не має грошей на заставу.

Раніше Єрмак отримав підозру у справі про будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині під Києвом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie