Омелян з Лондона відповів на підозру ДБР: "мене пеленгували перед ударом КАБів"

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував підозру від ДБР в ухиленні від військової служби.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Омелян запевнив, що добровільно вступив до лав ЗСУ 24 лютого 2022 року.

«Посад не просив, про нагороди і звання не домовлявся, в наряди заступав, на передку на бойових був не раз», — стверджує ексміністр.

Омелян каже, що припинив військову службу через важку травму, яку він дістав під час виконання бойового завдання. У серпні 2024 року Омелян нібито зазнав поранення внаслідок авіаудару РФ.

«…саме 24 серпня 2024 на позицію мого батальйону, де я перебував, прилетять 2 російські КАБи. Цікаво, що декілька днів перед ударом на мій мобільний постійно надходили дзвінки з київського номера. Абонент не відповідав, пеленгували моє місцеперебування. Коли я отямився після вибуху, з 15 осколками по тілу і перебитою ногою, перше, що подумав: хтось дуже любить нумерологію і не любить мене», — натякає політик.

Навесні 2025 року він звільнився з лав ЗСУ «у звʼязку з отриманими травмами».

Наразі Володимир Омелян визнав, що перебуває у Лондоні.

Зазначимо, що паблік Bankova Mail писав про те, що Омелян перебуває у Британії ще в липні 2025 року.

Нагадаємо, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після обрання запобіжного заходу — арешту з правом застави — залишається в СІЗО.

У залі суду Андрій Єрмак заявив, що не має грошей на заставу.

Раніше Єрмак отримав підозру у справі про будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині під Києвом.

