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"Омріяний СРСР близько": у Зеленського відреагували на рішення Польщі припинити видачу віз росіянам

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"Омріяний СРСР близько": у Зеленського відреагували на рішення Польщі припинити видачу віз росіянам

Фото: Сайт президента України

У Польщі планують розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз громадянам Росії.

Це дозволить росіянам пошвидше повернутись в "омріяний СРСР". 

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Польща також приєднується до рішення Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії у їхній спробі запровадити загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян. Візовий бан наступає на росію. Омріяний ними срср вже близько", - наголосив Єрмак. 

Зазначимо, що у Польщі підтримують подальше запровадження санкції проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам.  Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик наголосив, що в Європейському союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам припинили видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди. Натомість Вавжик наголосив, що через це Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам. 

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