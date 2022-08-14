"Омріяний СРСР близько": у Зеленського відреагували на рішення Польщі припинити видачу віз росіянам

Це дозволить росіянам пошвидше повернутись в "омріяний СРСР".

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Польща також приєднується до рішення Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії у їхній спробі запровадити загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян. Візовий бан наступає на росію. Омріяний ними срср вже близько", - наголосив Єрмак.

Зазначимо, що у Польщі підтримують подальше запровадження санкції проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам. Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик наголосив, що в Європейському союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам припинили видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди. Натомість Вавжик наголосив, що через це Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

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