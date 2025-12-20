ТСН у соціальних мережах

Онлайн-голосування на виборах в Україні: експерт назвав головні ризики

Перевірити фальсифікацію електронного голосування на виборах буде неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера попередив, що значний хакерський потенціал Російської Федерації може створити ризики для проведення в Україні електронного голосування на виборах.

Про це він сказав в коментарі виданню «Цензор.НЕТ».

За його словами, російські хакери можуть втрутитися в систему голосування, щоб спотворити результати на користь проросійських сил.

«Для Росії не існує великих проблем втрутитись в інформаційні системи чи не кожної країни світу… Не знаю, чи вони втрутяться, але ризики — надзвичайно великі», — сказав ексзаступник голови ЦВК.

Андрій Магера наголосив, що втручання РФ у електронну систему голосування може призвести до сфальсифікованих результатів про перемогу прокремлівських кандидатів і партій, які неможливо буде перевірити.

«Якщо на звичайних виборах є паперові бюлетені, протоколи, приписи — у нас тут нічого не буде. І це — проблема», — зауважив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримав ідею електронного голосування онлайн на виборах президента, зокрема через «Дію» та інші електронні засоби.

На початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

