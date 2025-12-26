"Онлайн голосування – це подарунок росіянам": в "Опорі" розкритикували пропозиції щодо виборів

Вибори в Україні / © УНІАН

Онлайн-голосування під час проведення виборів в Україні, яке запропонував голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія, стане подарунком для росіян.

Таку думку висловила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

За її словами, таке голосування не є технічним питанням, а політичним та безпековим.

«З першого погляду, навіщо про це говорити, якщо голосування за Євробачення поклало систему, а гарантувати таємницю голосування після верифікації користувача можна на словах, але реалізувати повноцінно на практиці з високим рівнем довіри неможливо», — вважає громадська активістка.

Ольга Айвазовська висловила переконання, що вибори не повинні бути частиною жодної мирної угоди.

«По-перше, вибори включаються в угоди, коли мова про громадянські війни, а не міжнародний збройний конфлікт; по-друге, якщо джерелом влади є народ, то цілком зрозумілою є громадська думка про неможливість проведення ДЕМОКРАТИЧНИХ виборів в активній фазі війни», — наголосила вона.

Також, за словами активістки, територіальні питання можна виносити на референдум, якщо не йдеться про територіальну цілісність. Окрім того, за її підрахунками, за нинішнього стану міграції неможливо добитися явки 50%, що референдум був дійсним.

«Умовно, у нас понад 30% громадян є переміщеними (ВПО та за кордон), тому при явці 60% від виборців, буде явка від 100 — десь 30-35% (і референдум не відбувся). Всі практично мільйони, що перебувають за кордоном будуть у списках виборців в Україні, але за поточної ситуації скористатись правом голосу не зможуть», — вважає вона.

Окрім того Ольга Айвазовська наголосила, що пропозиції та рішення щодо виборів повинні отримати оцінку Конституційного суду, який функціонує в мінімальному складі.

«Для початку його [Конституційний суд] потрібно доукомлектувати і він має працювати в режимі цілодобового конституційного контролю. Ну і питання на референдум без нього не може бути визнане конституційним», — додала активістка.

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу» вважає, що під час проведення повоєнних виборів в Україні існуватиме загроза втручання з боку Росії, щоб привести до влади лояльне керівництво або поставити під сумнів легітимність результатів голосування.