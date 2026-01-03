Онлайн-вибори під час війни: Зеленський сказав, що стоїть на заваді

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Питання проведення виборів в умовах війни залишається одним із найгостріших. Президент Володимир Зеленський пояснив своє бачення ситуації та висловив жаль з приводу вже втрачених можливостей.

Про це він сказав журналістам на брифінгу 3 січня.

Втрачений шанс

Зеленський нагадав, що ще до повномасштабного вторгнення, під час пандемії коронавірусу, він закликав депутатів перевести роботу парламенту в онлайн-режим та змінити законодавство. Тоді це дозволило б протестувати технології дистанційного голосування.

«На мій погляд, якщо б ми тоді це зробили, сьогодні не було би питання щодо виборів під час війни. Якщо б тоді були зміни законодавчі під час ковіду, всі б розуміли, що це працює. Або не працює», — наголосив глава держави.

Він зазначив, що перехід уряду та Офісу Президента в онлайн під час пандемії допоміг зберегти керованість державою на початку вторгнення, коли інституції були під загрозою.

Пріоритет — військові на фронті

Говорячи про сьогодення, Зеленський підкреслив, що онлайн-формат був би ідеальним рішенням для двох категорій громадян:

Українці за кордоном, яких зараз мільйони. Військові на передовій, які є безумовним пріоритетом.

«Якщо б ми говорили про вибори під час війни, безумовно, люди, які на фронті, які не мають можливості голосувати в звичайному форматі… Напевне, онлайн [формат — ред.] працював би», — зазначив президент.

Він додав, що головна причина неможливості звичайного голосування для бійців — це те, що наразі їхнім головним завданням є захист держави від агресії РФ.

Чекає на рішення депутатів

Зеленський також повідомив, що передав парламентарям запит на розробку можливих сценаріїв проведення виборів або референдумів. Серед варіантів розглядаються умови припинення вогню та закритого неба, тобто домовленості про відсутність повітряних атак на час голосування.

Однак, за словами Президента, законодавчої бази для цього досі немає.

«Всі мої сигнали я передав нашим парламентарям. Я поки що відповідей не отримав», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пояснив причину гучних кадрових змін в уряді та Офісі президента. За його словами, відбувається формування двох треків — переговорного, який працюватиме на закінчення війни, та військового — на випадок продовження російської агресії.