Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та лідерами ЄС: стали відомі подробиці

Президент України Володимир Зеленський та лідери країн Євросоюзу проведуть онлайн-зустріч із президентом США Дональдом Трампом 13 серпня о 15:00 за київським часом. Вони обговорять майбутні перемовини Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

До участі у відеоконференції з Трампом, окрім Зеленського, планують долучитися лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, а також представники Євросоюзу та НАТО. Як повідомив речник уряду Німеччини, захід запланований на 13 серпня о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом). За його словами, зустріч очолить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після обговорення очікується, що Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс проведуть окрему онлайн-зустріч із європейськими лідерами о 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом).

Далі, о 14:30 за Гринвічем (17:30 за Києвом), запланована онлайн-зустріч «коаліції охочих».

Пів дюжини високопосадовців з європейських країн заявили агентству Reuters про побоювання, що переговори Трампа з Путіним у штаті Аляска можуть завершитися угодою, невигідною для Європи та України.

«Зараз ми зосереджені на тому, щоб цього не сталося — співпрацюємо з американськими партнерами та залишаємося скоординованими та єдними з європейського боку. До п’ятниці ще багато часу», — зазначив один із високопосадовців зі Східної Європи.

Обізнане з внутрішніми переговорами у США джерело припустило, що Трамп може домовитися з Путіним без участі України чи Європи, що потенційно створить проблеми у відносинах з Києвом та ЄС.

Нагадаємо, Трамп та Путін проведуть зустріч 15 серпня на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, саміт американського та російського лідерів — це перш за все зустріч для з’ясування позицій. За словами Рубіо, переговори варто розглядати не як поступку Трампа Путіну, а як спробу розібратися, яким чином завершити війну в Україні.