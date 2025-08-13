ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
415
Час на прочитання
2 хв

Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та лідерами ЄС: стали відомі подробиці

Запланована розмова має на меті скоординувати позиції перед переговорами Трампа з Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський та лідери країн Євросоюзу проведуть онлайн-зустріч із президентом США Дональдом Трампом 13 серпня о 15:00 за київським часом. Вони обговорять майбутні перемовини Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

До участі у відеоконференції з Трампом, окрім Зеленського, планують долучитися лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, а також представники Євросоюзу та НАТО. Як повідомив речник уряду Німеччини, захід запланований на 13 серпня о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом). За його словами, зустріч очолить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після обговорення очікується, що Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс проведуть окрему онлайн-зустріч із європейськими лідерами о 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом).

Далі, о 14:30 за Гринвічем (17:30 за Києвом), запланована онлайн-зустріч «коаліції охочих».

Пів дюжини високопосадовців з європейських країн заявили агентству Reuters про побоювання, що переговори Трампа з Путіним у штаті Аляска можуть завершитися угодою, невигідною для Європи та України.

«Зараз ми зосереджені на тому, щоб цього не сталося — співпрацюємо з американськими партнерами та залишаємося скоординованими та єдними з європейського боку. До п’ятниці ще багато часу», — зазначив один із високопосадовців зі Східної Європи.

Обізнане з внутрішніми переговорами у США джерело припустило, що Трамп може домовитися з Путіним без участі України чи Європи, що потенційно створить проблеми у відносинах з Києвом та ЄС.

Нагадаємо, Трамп та Путін проведуть зустріч 15 серпня на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, саміт американського та російського лідерів — це перш за все зустріч для з’ясування позицій. За словами Рубіо, переговори варто розглядати не як поступку Трампа Путіну, а як спробу розібратися, яким чином завершити війну в Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie