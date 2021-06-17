Оновлена співпраця є далекою перспективою: у ЄС прогнозують подальше погіршення відносин з Росією

Водночас Борель каже, що Європа повинна продовжувати працювати з Москвою щодо низки питань.

Відносини між ЄС і Росією скуті у "негативну спіраль" і є ймовірність подальшого погіршення ситуації. Утім, Євросоюзу необхідно співпрацювати з РФ у сферах клімату, охорони здоров'я, деяких питань регіональної та глобальної безпеки.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляють DPA і DW.

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Боррель озвучив оновлену політику Євросоюзу щодо Росії, розроблену спільно з Європейською комісією, і підкреслив, що ЄС повинен прагнути до "передбачуваних і стабільних" відносин з Росією у надії на їхнє поліпшення в майбутньому.

"У сьогоднішніх умовах пропонується одночасно протидіяти, стримувати і взаємодіяти з Росією в зазначеному порядку. Протидіяти, стримувати і взаємодіяти на загальному розумінні цілей Росії і підході, який ми можемо назвати принциповим прагматизмом... У нинішніх умовах оновлене партнерство, яке б дозволило нам реалізувати весь потенціал тісної співпраці з Росією, - це віддалена перспектива. Тому ЄС повинен бути реалістичним і готуватися до подальшого погіршення відносин з Росією, які зараз і так на найнижчому рівні", - додав Боррель.

За його словами, ЄС повинен "протидіяти" порушенням прав людини в Росії, "стримувати" Москву, нарощуючи оборонний потенціал і тісно співпрацюючи з G7 і НАТО, а також "залучати" Росію в питання, які викликають взаємний інтерес.

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