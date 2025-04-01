Оновлена угода зі США про копалини: Зеленський розповів деталі

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українська та американська команди працюють над новим «драфтом» угоди про корисні копалини.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спіьному брифінгу з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

«Що стосується цієї угоди, нового драфту цієї угоди, над якою працюють наші команди — українська і американська. Зараз працюють юристи. Про це можна говорити з командою наших міністерств. Тому що це є відповідні юридичні компанії, потрібен до них запит. Яка з цих компаній буде працювати — зараз буде ухвалене в найближчі дні», — каже Зеленський.

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Президент уточнив, що питання НАТО в цій угоді немає і не було.

«Питання ЄС — ми це пов’язуємо. Ця угода не може йти всупереч нашому майбутньому в ЄС. Я не буду говорити про ризики, поки не дадуть свою резолюцію юристи», — підсумував він.

Раніше ми писали, чи зможе Київ укласти вигідну угоду зі США та зберегти військову допомогу.

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