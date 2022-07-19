Оновлення силової вертикалі: Зеленський прокоментував кадрові чистки в СБУ

Також президент пояснив, для чого потрібна комісія для контролю за використанням західного озброєння.

Президент Володимир Зеленський розповів, що в Україні триває оновлення силової вертикалі держави.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 20 липня.

Президент розповів, що сьогодні призначив нових очільників обласних управлінь СБУ в:

Закарпатській,

Полтавській,

Сумській,

Дніпропетровській,

Харківській областях.

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Також він вільнив одного із заступників голови СБУ.

Крім того Верховна Рада створила спеціальну комісію для контролю за використанням озброєння, яке надають західні партнери. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту.

"Я хочу підкреслити: жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю. Але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів й тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю", – запевнив Зеленський.

Раніше президент Зеленський прокоментував обрання керівника САП.

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