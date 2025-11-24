Оновлений мирний план США та України: чи погодиться Кремль?

Президент Росії Володимир Путін на тлі Кремля / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про «колосальний поступ» у Женеві щодо мирного плану для України. Хоча Білий дім стверджує, що Київ погодився з оновленою рамковою угодою, залишається головне питання: чи готова Росія піти на компроміс, коли Кремль не відчуває тиску з боку США.

Про це йдеться у статті CNN.

Заяви Рубіо після переговорів у Женеві

Рубіо демонстрував вражальний оптимізм у Женеві після напруженого дня переговорів, під час яких Вашингтон намагався переконати Україну прийняти оновлені американські пропозиції щодо завершення війни.

«Я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо досягти результату, адже ми зробили колосальний поступ«, — сказав держсекретар США під час пізньої пресконференції в американській місії у Швейцарії.

За словами Рубіо, навіть президент США Дональд Трамп, який за кілька годин до того різко критикував українську владу за, на його думку, недостатню вдячність, був «дуже задоволений тими звітами, які ми йому надали про досягнутий прогрес».

Попри це, держсекретар, який неочікувано виступав перед журналістами без керівника української делегації Андрія Єрмака, як це було раніше того ж дня, уникав конкретики щодо досягнутих результатів.

«Я не збираюся вникати в деталі наших обговорень, тому що процес триває», — наголосив Рубіо, одночасно зазначивши, що «пункти, які залишилися, не є нездоланними».

Втім, зважаючи на глибину компромісів, яких вимагають від України у відкритій версії американського плану — а цей документ багато хто називає таким, що суттєво грає на користь Росії — стверджувати, що всі перешкоди легко подолати, видається малоймовірним.

Одним із найчутливіших пунктів є передавння Росії стратегічних територій на Донбасі, які Москва захопила, але повністю не контролює. Для Києва це давно визначена «червона лінія», адже йдеться про «фортифікаційний пояс» укріплених міст і селищ, ключових для оборони країни.

За документами, які бачили журналісти CNN, передбачається створення там російської демілітаризованої зони, куди російські війська не зможуть заходити. Однак вимагати від української армії добровільно віддати території, за які солдати боролися та гинули, буде надзвичайно складно.

Не менш дискусійною є пропозиція обмежити чисельність українських Збройних сил. Хоч у плані США і йдеться про максимум у 600 тис. військових, у Європі побоюються, що це послабить обороноздатність країни у майбутньому.

Попри це, Вашингтон, схоже, як ніколи рішуче налаштований домогтися укладення угоди та дав зрозуміти, що очікує від Києва згоди. США навіть пригрозили припиненням військової допомоги.

Оновлений мирний план: чи задоволена Україна і чи погодиться РФ

В оприлюдненій 23 листопада ввечері заяві Білого дому зазначено, що після уточнень, зроблених американськими, українськими та європейськими високопосадовцями у Женеві, Київ вважає оновлений документ таким, що «відповідає їхнім національним інтересам».

«Українська делегація підтвердила, що всі їх ключові питання — гарантії безпеки, довгостроковий економічний розвиток, захист інфраструктури, свобода навігації та політичний суверенітет — були ретельно опрацьовані під час зустрічі», — йдеться у заяві.

Однак навіть якщо нова редакція справді задовольняє Україну, зовсім не факт, що вона влаштовує Росію, яка досі не відступила від своїх максималістських вимог. І Кремль поки що не відчув серйозного тиску з боку США.

Під час брифінгу в Женеві Рубіо постійно уникав відповіді на запитання, чи очікують Сполучені Штати від Росії — так само, як від України — реальних поступок.

Проте, якщо Білий дім справді прагне досягти того, що називає «міцним, всеосяжним миром» в Україні, то змусити Кремль піти на компроміс може стати ключовим завданням.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що у результаті конструктивних переговорів у Женеві 23 листопада представники США та України розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Сторони підтвердили значний прогрес в узгодженні позицій і домовилися, що майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий і справедливий мир. Остаточні рішення у межах угоди ухвалюватимуть президенти обох країн.