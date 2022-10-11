"ООН або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху" - Кислиця

Постпред України в ООН переконаний, що Організація Об’єднаних Націй або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху.

РФ докладає всіх зусиль, щоб повернути всіх у 1930-і роки, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, фейкових референдумів і аншлюсу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, - пише Укрінформ.

«І зараз ми перебуваємо на переломному етапі, коли ООН або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху», - зауважив він.

За російською делегацією, коли вона входить до Генеральної Асамблеї, «тягнеться кривавий слід, а зал наповнюється духом тління людської плоті», зазначив він.

Псевдореферендуми в чотирьох регіонах України, наголосив Кислиця, становлять екзистенціальну загрозу ООН та її Статуту.

Псевдореферендуми слугують елементом російської агресії проти України, що стало відповіддю на «успішний процес звільнення окупованих українських територій на сході і півдні країни».

Він зазначив, що хоча Україна є безпосередньою метою російських атак на місцях, «кінець кінцем на карту поставлено наше майбутнє, яке не може бути забезпечене окремими країнами або регіональними угодами, якщо ООН відсунута на задній план глобальних процесів».

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РФ в понеділок обстріляла Київ та багато інших українських міст по всій країні щонайменше 84 ракетами та двома десятками безпілотних літальних апаратів. Цілями, які міністерство оборони РФ визнало законними, слугували енергетичні об'єкти, житлові будинки, школи та університети, музеї та перехрестя в центрах міст, сказав він.

«Зазнаючи поразок на полі бою, Росія зганяє це на мирних жителях українських міст», - резюмував Кислиця, наголосивши, що Росія – «терористична держава, яку необхідно стримувати найрішучішими способами».

Обстріли України

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що масові ракетні удари, яких завдала Росія по території України 10 жовтня, є "черговою неприйнятною ескалацією війни" і він "глибоко шокований" обстрілами.

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