ООН: кількість біженців з України незабаром сягне до 5,2 мільйона

ООН: кількість біженців з України незабаром сягне до 5,2 мільйона

За квітень виїхало понад 1 151 000 українців.

Кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, становить 5 186 744 особи.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

За квітень виїхало понад 1 151 000 українців, тоді як у березні країну залишили 3,4 мільйона людей.

Найбільше українців виїхало до Польщі, нині їх там 2,9 млн. У Румунії - 774 094 особи, Угорщині - 489 754 особи, Молдові - 433 214 особи та у Словаччині - 354 329 осіб.

За даними, наданими УВКБ владою РФ, в країні-агресорі знаходяться 578 255 українських біженців.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що США запускають нову програму для українських біженців: як долучитись.

Також читайте Італія прийняла понад 99 тисяч біженців з України

Читайте також:

Акторка з фільму "Список Шиндлера" допомагає біженцям з України у Польщі