ООН: важливо докласти зусиль для проведення ефективного розслідування того, що сталося у Бучі

ООН: важливо докласти зусиль для проведення ефективного розслідування того, що сталося у Бучі

Дуже важливо, щоб усі повідомлення про насильство проти цивільного населення були незалежним чином перевірені.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет вважає, що дані про масові вбивства у Бучі можуть свідчити про скоєння воєнних злочинів.

Про це повідомляє пресслужба ООН, - пише Укрінформ.

"Повідомлення, що надходять з цього та інших районів, порушують серйозні та тривожні питання про ймовірні воєнні злочини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини", - сказала вона.

Бачелет закликала ексгумувати та ідентифікувати всі тіла, аби встановити точні причини смерті. За її словами, необхідно також докласти всіх зусиль для збереження доказів.

"Життєво важливо докласти всіх зусиль для проведення незалежного та ефективного розслідування того, що сталося у Бучі, для встановлення істини, забезпечення справедливості та відповідальності, а також відшкодування збитків та правового захисту жертв та їхніх сімей", - додала вона.

Також гуманітарний координатор ООН в Україні Оснат Лубрані звернула увагу на жахливе насильство щодо цивільного населення в інших містах, зокрема в Ірпені й Гостомелі.

Жуже важливо, щоб усі повідомлення про насильство проти цивільного населення були незалежним чином перевірені, а Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні негайно відвідала ці місця.

Незалежне розслідування має вирішальне значення для визначення масштабів цих злочинів та забезпечення притягнення винних до відповідальності

«Ми продовжуватимемо уважно стежити й повідомляти про напади на школи, лікарні, медичних працівників та інші об'єкти цивільної інфраструктури, про застосування важкої зброї у житлових районах та про відмову в гуманітарному доступі», - резюмувала Лубрані.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що жахливі фотографії загиблих з української Бучі свідчать, що не треба шукати компромісу з агресором за будь-яку ціну, але водночас Україні зараз потрібно багато зброї.

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