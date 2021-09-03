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ООН відновлює гуманітарні польоти до Афганістану: Кабул залишається недоступним

ООН відновлює гуманітарні польоти до Афганістану: Кабул залишається недоступним

Associated Press

Водночас афганська столиця Кабул зараз залишається недоступною по повітрю.

Гуманітарна авіаслужба ООН відновлює польоти до Афганістану для доставлення гуманітарних вантажів.

Про це заявив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Наші колеги з гуманітарної авіаслужби, якою управляє Всесвітня продовольча програма, відновлюють рейси, щоб 160 гуманітарних організацій змогли продовжити свою діяльність в провінціях Афганістану", — сказав він.

Застосовуються всі зусилля для того, щоб якомога швидше активізувати гуманітарні операції і збільшити число рейсів в пункти призначення в Афганістані.

Афганська столиця Кабул зараз залишається недоступною по повітрю.

"Цей аеропорт ще не працює, принаймні для нас. Ми безумовно дуже сподіваємося, що це відбудеться в найближчому майбутньому. Я думаю, що доступ до аеропортів по всьому Афганістану дуже важливий, з огляду на труднощі частих поїздок по дорогах. І очевидно, що аеропорт в Кабулі дійсно дуже важливий для нас, щоб ми могли проводити ротацію персоналу і доставляти товари", — зауважив він.

Від 2002 до 2021 року гуманітарна авіаслужба ООН в Афганістані обслуговувала понад 20 пунктів призначення в країні. Організація буде прагнути повернутися в ці місця, як тільки дозволять безпеку і фінансування.

Раніше в ООН спрогнозували поява 500 тисяч нових афганських біженців цього року через нестабільну ситуацію в Афганістані.

В ООН заявляють про загрозу продовольчої кризи в країні і закликають міжнародне товариство виділити додаткову допомогу Афганістану.

"Талібан" хоче повного контролю над країною — за даними телеканалу CNN, "таліби" заявили про захоплення провінції Панджшер — це єдина місцевість в Афганістані, яка наважилася чинити опір "Талібану".

Раніше повідомлялося, що "таліби" хочуть створити уряд, заснований на моделі Ірану — ісламської республіки, де верховний лідер є главою держави і вищим релігійним авторитетом.

Нагадаємо, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, захопили аеропорт Кабула і влаштували "святкову стрілянину". Вони заявили, що Афганістан тепер є "вільним і суверенною державою", оскільки "після 20 років окупації війська США покинули країну".

Варто відзначити, що після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопило всі великі міста Афганістану, зокрема і Кабул. У зв'язку з цим США і інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Ситуація в Афганістані погіршилася після того, як США стали виводити свої війська, які повинні були і залишили країну до 31 серпня.

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