ООН відповіла на критику Трампа та заяви про «Раду миру»: що сказали в організації

ООН

Організація Об’єднаних Націй, попри критику з боку президента США, і надалі керуватиметься своїм Статутом та не хвилюється через появу нових структур на кшталт анонсованої Трампом Ради миру.

Про це журналістам заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак, передає Укрінформ.

За його словами, ООН «докладає всіх зусиль, щоб покращити роботу організації», аби вона ефективно працювала для всіх зацікавлених сторін. Він також нагадав, що генсек Антоніу Гутерреш «запустив ініціативу UN 80», яка спрямована на підвищення ефективності ООН.

Гак наголосив, що ООН продовжить «невтомно працювати заради миру» з повною повагою до міжнародного права та докладатиме зусиль для усунення першопричин конфліктів, щоб забезпечити стійкі рішення.

Коментуючи анонсовану Трампом Раду миру, представник ООН зауважив, що наразі це «аморфна структура» — зокрема з погляду того, що саме вона робитиме.

Водночас він нагадав, що різні регіональні організації та оборонні альянси співіснували з ООН протягом 80 років. Також Гак підкреслив, що рішення про створення Ради миру для роботи в Газі раніше було схвалене Радою Безпеки ООН, і організація продовжує дотримуватися відповідної резолюції.

«Що буде в майбутньому? Побачимо», — додав він.

Окремо Гак прокоментував заяви Дональда Трампа про Гренландію. Він наголосив, що ООН очікує від усіх держав дотримання Статуту організації, де закріплена повага до суверенітету та територіальної цілісності держав-членів.

Також у ООН повідомили, що генеральний секретар Антоніу Гутерреш через хворобу не поїхав на Всесвітній економічний форум у Давос і працює дистанційно.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко отримав запрошення від Трампа увійти до складу Ради миру щодо Сектору Гази.