ООН внесла Росію до «списку ганьби» за злочини проти українських дітей

Генсек ООН Антоніу Гутерріш / © Associated Press

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зафіксував цьогоріч різке зростання кількості грубих порушень прав дітей у ході збройної агресії РФ проти України. Російську армію повторно внесли до так званого «списку ганьби».

Про це йдеться у щорічному звіті Генсека ООН «Діти і збройний конфлікт», який було презентовано на засіданні Ради Безпеки ООН спеціальною представницею Генсека з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинією Гамба, передає Укрінформ.

Найбільше зростання порушень прав дітей зареєстровано в Лівані (545%), Мозамбіку (525%), Гаїті (490%) та Ефіопії (235%). В Україні цей показник склав 105%.

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«Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні, зокрема вбивствами й каліцтвами дітей, а також нападами на школи й лікарні», — зазначив Гутерреш у розділі звіту, присвяченому Україні.

Упродовж звітного періоду 2024–2025 років ООН задокументувала убивство 94 дітей та поранення ще 577. У звіті йдеться, що відповідальність за ці злочини покладається на російські збройні сили та пов’язані з ними угруповання.

Також зафіксовано 559 атак на навчальні заклади та 303 — на лікарні.

Крім того, у звіті підтверджується, що багато українських дітей, яких вивезли до Росії, досі не вдалося знайти.

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«Я наполегливо закликаю Російську Федерацію співпрацювати з ООН для повернення українських дітей та возз’єднання їх з родинами та / або опікунами», — наголосив Генсек.

З огляду на ці факти, збройні сили РФ знову офіційно включені до переліку державних структур, що систематично порушують права дітей. Окрім Росії, до «списку ганьби» потрапили також ДР Конго, М’янма, Сомалі, Судан та інші держави й режими.

Раніше повідомлялося, що Україна закликала Радбез ООН запровадити санкції проти країн та осіб, відповідальних за систематичні порушення прав дітей під час збройних конфліктів.

Ми раніше інформували, що Росія пропонувала обмінювати їхніх полонених військових на викрадених українських дітей.

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