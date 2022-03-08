ООН заборонила працівникам називати бойові дії в Україні "війною": пропонують – "конфлікт"

Працівникам також заборонили в соцмережах використовувати український прапор.

ООН розіслала 7 березня своїм співробітникам електронного листа з вказівкою не використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису наступу Росії на Україну.

Про це повідомляє Irish Times.

Згідно з інформацією видання, в електронному листі на адресу працівників ООН від департаменту з комунікацій рекомендується називати війну Росії проти України "конфліктом" або "військовим наступом". Це при тому, що внаслідок бойових дій зі сторони окупантів загинули багато мирних жителів, а 2 млн українців стали біженцями чи переселенцями.

Крім того, співробітникам організації заборонили використовувати український прапор в особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на вебсайтах.

"(Використовуйте – ред.) "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор в особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на вебсайти", – йдеться у листі до співробітників ООН.

В департаменті з комунікацій пояснили, що така політика спрямована на уникнення "репутаційного ризику".

"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці", – йдеться в листі.

Видання звернулось до ООН по коментар, однак поки що його не отримало.

Нагадаємо, напередодні постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста надати державі допомогу з вивезення багатьох тисяч трупів російських військових, що розкладаються на полях країни.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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