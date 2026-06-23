ООН заявила про рекордну кількість жертв серед цивільних в Україні: найгірший показник від 2022 року

ООН / © Associated Press

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Через посилення російських повітряних ударів кількість жертв серед цивільного населення України минулого місяця сягнула найвищого рівня від квітня 2022 року.

Про це під час засідання Ради Безпеки Організація Об’єднаних Націй заявив помічник генерального секретаря організації Мохамед Халед Хіарі, - пише Укрінформ.

За його словами, 17 червня Росія здійснила чергову масштабну атаку по території України. Під ударами опинилися Київська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Миколаївська області.

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В ООН окремо наголосили на руйнуванні української культурної спадщини. Зокрема, під час одного з ударів пошкоджень зазнала Києво-Печерська лавра, яка входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Напередодні російський безпілотник також влучив у Харківський художній музей.

За даними ЮНЕСКО, від лютого 2022 року в Україні пошкоджено понад 530 культурних об’єктів.

Посилаючись на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Хіарі повідомив, що лише у травні внаслідок російських атак загинули щонайменше 274 цивільні особи, ще 1763 людини дістали поранення.

«Це найвищий місячний показник загиблих і поранених цивільних від квітня 2022 року», — наголосив посадовець.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення ООН підтвердила загибель щонайменше 16 126 цивільних українців, серед яких 796 дітей. Поранення отримали 46 590 осіб, зокрема 2835 дітей. Водночас в організації зазначають, що реальна кількість жертв, ймовірно, значно більша.

У завершенні виступу представники ООН закликали до негайного припинення ескалації та відновлення дипломатичних зусиль для досягнення справедливого миру.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленськиий підтвердив, що провів переговори зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і зятем глави Білого дому Джаредом Кушнером, а також уточнив, про що саме йшлося під час бесіди.

Ми раніше інформували, що у Німеччині заявили, що переговорний процес набирає обертів у Європі, але змусити Путіна сісти за стіл переговорів можуть лише сильна Україна та тиск на Росію.

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