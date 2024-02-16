ООН збереться на засідання напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення РФ до України

Речниця голови Генеральної Асамблеї ООН Моніка Грейлі заявила, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбудеться засідання ГА, присвячене цьому питанню.

Про це пише Укрінформ.

«Засідання, як ми знаємо, відбудеться 23 лютого – за день до другої річниці конфлікту, який, на жаль, триває».

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Вона зазначила, що воно присвячене до конкретної дати, хоча Генасамблея обговорює питання порядку денного «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» вже кілька років поспіль.

Грейлі уточнила, що засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом - ред.) і транслюватиметься онлайн.

Нагадаємо, що раніше Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі України проти Росії.

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